Allegri: “Morata giocatore importante. Kean sempre efficace”

Il mister bianconero ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria 3-1 in casa della Sampdoria, parlando dei suoi attaccanti e non solo.

redazionejuvenews

Al termine della gara vinta dalla Juventus sul campo della Sampdoria, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Il mister ha esordito parlando di Morata, autore di una doppietta: "Alvaro è un giocatore tra i primi in Europa per livello tecnico, se gioca spalle alla porta fa più fatica, se gioca più defilato, in diagonale, negli spazi, diventa più bravo e mette in campo le sue qualità". Sulla partita: "Oggi sul piano tecnico abbiamo giocato una buona partita. Poi dobbiamo migliorare quando diminuisce il ritmo della gara. Quando dovevamo verticalizzare per chiuderla abbiamo sbagliato troppo. Bisogna trovare più conoscenza fra i giocatori. Giocare qui e vincere contro la Sampdoria non è mai semplice, i tifosi spingono la squadra. Abbiamo fatto bene, era importante vincere per consolidare il quarto posto e arrivare alla sfida di Champions".

Su Kean: "Quando gioca è sempre efficace. Oggi è entrato nell'azione del primo gol, si è procurato il rigore. Anche a Empoli aveva fatto gol. Si tratta di un giocatore importante, che comunque è sempre un 2000. Deve migliorare dal punto di vista tecnico, ma quando accelera è devastante". Sulle diffide di Vlahovic e Morata in vista della Salernitana: "Per noi è importante battere la Salernitana. Vediamo. Bisogna recuperare Dybala che per noi è importante perché abbiamo bisogno di energie fresche, i ragazzi hanno giocato tanto, sempre gli stessi. Siamo cresciuti nonostante questo".

Sulla catena di destra: "Funziona bene. Danilo sa quando deve andare a smarcarsi, quando lo sai fare sei già a metà dell'opera e se controlli bene la palla anche meglioe lui sa fare tutte e due. Poi è carismatico e dà serenità senza Bonucci e Chiellini. Sulla fase offensiva bisogna saper leggere bene le situazioni e conoscersi meglio". Su Rabiot: "Sta facendo una buona annata. Se gli si chiedono 10 gol è normale che deluda. Su questo è pigro o non è nelle sue corde. Però corre e recupera palloni. Quando va in avanti deve essere più efficace in zona gol". Tra rinnovo di Dybala e Scudetto: "Paulo sarà importante recuperarlo in campo già per mercoledì, sarà una partita complicata e vogliamo passare, poi il resto è un discorso con la società".