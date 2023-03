Juventus, bocciatura totale per Paredes: il riscatto è lontanissimo

Per la Juventus, nel giorno dopo della vittoria con il Torino, è tempo di raccogliere gli spunti negativi e quelli positivi. Molto sono i segnali buoni, ma nell'entusiasmo generale, è stato sottovalutato un aspetto che deve far riflettere, ovvero quello riguardante Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, anche ieri, nonostante la squalifica di Locatelli, è partito in panchina, a favore del collega e connazionale Barrenechea. Un'altra bocciatura per l'ex PSG, che non sta trovando spazio, ed anche quando lo trova, delude costantemente, tanto che le sue sostituzioni al 45' oramai sono cosa nota.