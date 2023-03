Juve, l’emozione di Barrenechea: “Un giorno che ricorderò tutta la vita”

Ai microfoni di Juventus TV, il ragazzo di Villa Maria ha mostrato la sua emozioni: "È un giorno che mi ricorderò per tutta la vita perché è il mio debutto in Serie A, è quello che avevo sempre sognato. Avevo già esordito in Champions, ma farlo anche in Serie A è molto bello. È un derby, tutti sanno cosa significa in questa città e come viene vissuto. Non l’ho potuto giocare con la Primavera e farlo in Prima Squadra è stato molto bello".