Juventus NG-Pineto Calcio 2-2, Brambilla: “Siamo stati ingenui”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla al termine del match di Serie C contro il Pineto Calcio

Al termine della partita contro il Pineto, pareggiata 2-2, l'allenatore della Juve Next GenBrambilla ha detto: "Purtroppo non è la prima volta che succede di subire un gol così. Ingenui noi a concedere un calcio di rigore nei secondi finali perchè potevamo aspettarci un pallone in area di rigore calciato dal Pineto nell'ultima azione della partita, ma avremmo dovuto gestire meglio quel tipo di situazione".