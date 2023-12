Lucchese-Juve Next Gen 1-0, Brambilla: “Non siamo stati efficaci”

Sconfitta per la Juve Next Gen in Serie C contro la Lucchese: le parole dell'allenatore bianconero Brambilla

Ennesima sconfitta stagionale per la Juve Next Gen in Serie C, battuta 1-0 dalla Lucchese. Al termine della partita l'allenatore bianconero Brambilla ha commentato: "Bisogna dare merito alla Lucchese che ha fatto una buona partita: noi davanti abbiamo faticato, abbiamo avuto qualche situazione favorevole in cui c’è mancato l’ultimo passaggio. Altre invece in cui non siamo riusciti ad attaccare la porta".

"Alcune occasioni per colpire le abbiamo avute - ha continuato -, ma non siamo stati efficaci. È un peccato perché poi quando non si fa gol può succedere di tutto, soprattutto quando le partite sono equilibrate".

"I ragazzi avevano il piglio e la testa giusta, anche quelli che spesso sono con la prima squadra: logicamente, non giocando con continuità, soffrono un po’ il ritmo partita, però hanno fatto quello che mi aspettavo da loro", ha concluso.

