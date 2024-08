Juventus NG-Lecco 4-1, Montero: “Bella partita”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Montero al termine dell'amichevole vinta per 4-1 contro il Lecco

Vittoria in amichevole per la Juve Next Gen, che ha battuto 4-1 il Lecco. Ecco il comunicato del club bianconero: “Buona la prima al “Pozzo-La Marmora” di Biella per la Juventus Next Gen che, nel nuovo impianto casalingo, supera 4-1 in amichevole il Lecco e si avvicina nel migliore modo possibile all’inizio del campionato, in programma venerdì 23 agosto 2024 alle ore 20:45 proprio tra le mura amiche contro l’Audace Cerignola. In rete, per i bianconeri, Cosimo Marco Da Graca, Tommaso Mancini – autore di una doppietta – e Federico Macca, al suo primo timbro in bianconero. Segnali positivi per Mister Montero, dunque, da parte di tutto il gruppo”.

Juve Next Gen, le parole di Montero

Al termine della partita mister Montero ha detto: “Penso che sia stata una bella partita quella giocata dai ragazzi, una gara utile in vista dell’esordio in campionato di venerdì 23 agosto contro l’Audace Cerignola. Il match è stato interpretato bene, abbiamo creato tante occasioni e sviluppato molto bene la manovra, correggendo anche alcuni aspetti che erano risultati negativi contro la Giana Erminio in Coppa Italia Serie C. Ora i punti inizieranno a pesare perchè inizierà il campionato e il nostro obiettivo sarà quello di disputare una buona annata perchè abbiamo le potenzialità per riuscirci”.