Juventus Next Gen, passo falso con la Feralpisalò: sconfitta per 3-1

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla ha perso per 3-1 contro la Feralpisalò, allontanandosi dalla zona playoff in Serie C.

redazionejuvenews

La JuventusNext Gen, nella trentacinquesima giornata di Serie C, ha perso in casa per 3-1 contro la capolista Feralpisalò. Ecco la nota: "La Juventus Next Gen non passa al Moccagatta contro la capolista, che vince un match quasi mai in bilico. LA GARA La FeralpiSalò controlla il primo tempo dall'inizio alla fine, chiudendolo in vantaggio di ben 3 reti: va anche detto che il match vira dalla parte degli ospiti in soli 4 minuti: al 14' vantaggio Feralpi con una gran botta da lontano di Siligardi che non lascia scampo al portiere bianconero, al 18' ancora Siligardi protagonista nel trovare Guerra sul secondo palo, che anticipa tutti e segna di testa lo 0-2.

Doppio schiaffo dunque per i ragazzi di Brambilla che cercano faticosamente di trovare il bandolo di una matassa resa davvero contorta, e anzi, alla mezz'ora capitolano ancora: Palazzi ruba palla alla difesa bianconera, mette in mezzo, Carraro sfrutta il velo di Guerra e segna. L'unico sussulto bianconero è una conclusione di Bonetti, che al 41' chiude una combinazione con Besaggio e Cudrig, ma non impegna il portiere ospite. Il sussulto, quello vero, arriva al 54': Sekulov colpisce il palo su cross di Compagnon, il tap-in vincente è di Huijsen, che prova quindi a riaprirla, anche se in realtà è ancora la FeralpiSalò ad andare vicina al gol del poker al 62' con Pilati che ruba una palla in attacco e calcia fuori di pochissimo.

A complicare ulteriormente il tentativo di risalita dei ragazzi di Brambilla, anche il fatto che la Juve resta in 10 al 67' per l'espulsione di Compagnon. Di fatto è l'episodio finale del match, eccezion fatta per una parata di Daffara all'80' su conclusione di Carraro".