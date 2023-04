Calciomercato Juventus / Scatto decisivo: “Colpo molto più vicino”

Inizia il rush finale del campionato e in casa Juve prende il via anche un pesantissimo tour de force. Dopo la vittoria di misura di ieri, ora c'è da fare bene in Europa League e Coppa Italia che indirizzeranno in modo decisivo la stagione. Intanto la dirigenza ragiona però in vista del prossimo anno: la rosa di Allegri è infatti destinata ad andare incontro a una vera e propria rivoluzione che potrebbe coinvolgere diversi giocatori. L’obiettivo è dare il via a un vero e proprio cambio generazionale che possa aprire un nuovo ciclo vincente. E, in questo senso, attenzione in particolar modo a cosa potrebbe accadere a centrocampo<<<