Juve Next Gen: i convocati e le statistiche in vista della FeralpiSalò

In vista del match contro la FeralpiSalò, andiamo alla scoperta dei convocati e delle statistiche della Juve Next Gen

Oggi alle 14:30 la Juve Next Gen si prepara a sfidare in casa la FeralpiSalò, match valido per la 35esima giornata del Girone A di Serie C. La squadra di Brambilla si trova al momento all'11esimo posto in classifica a quota 46 punti. La FeralpiSaò si trova al primo posto e per la Juve sarà quindi una partita particolarmente importante, da vincere a ogni costo. I giovani bianconeri riusciranno nell'impresa?