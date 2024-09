Juve Next Gen, Montero: "Semedo ha le qualità per la Prima Squadra" - JuveNews.eu

Dall'avversario alla crescita di Semedo: le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Montero in vista della sfida contro il Monopoli

In vista della sfida contro il Monopoli l’allenatore della Juve Next Gen Paolo Montero ai microfoni di JTV ha detto: “Sappiamo che lo stadio sarà pieno, affronteremo una squadra che cerca di giocare – e questo si sposa con le nostre caratteristiche – ed è un po’ meno fisica rispetto, ad esempio, al Catania. Dobbiamo stare attenti, è una squadra che sviluppa bene la propria manovra con i centrali di difesa e il portiere che hanno una buona tecnica. Ci piace affrontare questo tipo di squadre perché anche noi cerchiamo di sviluppare il nostro gioco e gli spazi possono essere più aperti. Ci aspettiamo una squadra d’esperienza, di categoria e questo ci serve per la crescita dei ragazzi”.

Juve Next Gen, le parole di Montero

Sui nuovi: “Si stanno inserendo bene. Son giocatori di tanta qualità che ci aiuteranno, a loro servirà parecchio giocare nella Serie C italiana che è importante e difficile. Penso a Luis Semedo, che viene da un altro calcio e deve subito entrare nell’ottica di quello italiano in generale e nel dettaglio di Serie C. Con i compagni si è già inserito, ha delle capacità che conosciamo bene e abbiamo visto anche da vicino quando l’abbiamo affrontato in Youth League. Ha le qualità per arrivare in Prima Squadra, bisogna aiutarlo e anche lui si deve aiutare perché l’obiettivo di tutti noi che lavoriamo in Next Gen, ma anche nelle altre categorie del settore giovanile della Juventus, è che i calciatori vadano in Prima Squadra”.