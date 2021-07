Nedved: “Abbiamo fatto un’offerta per Locatelli, siamo fiduciosi. Ronaldo…”

Ai microfoni di Mediaset, Pavel Nedved ha parlato di Locatelli e Ronaldo, i due giocatori al centro dei pensieri della Juventus.

La Juventus scende in campo per la seconda amichevole stagionale. Dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Cesena, i bianconeri di Massimiliano Allegri sono pronti a dimostrare il loro valore anche contro il Monza , nel trofeo Berlusconi. Ancora assenti Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e molti altri titolari, da poco ritornati dalle vacanze, spazio a molti giovani. Prima dell'inizio della partita il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha risposto alcune domande ai microfoni di Mediaset.

Il dirigente bianconero ha iniziato parlando di Manuel Locatelli , obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus: “ Per quando riguarda Locatelli dobbiamo dire che sì, noi siamo sul giocatore, abbiamo parlato con il Sassuolo e abbiamo fatto la nostra offert a, che crediamo congrua in questo momento della situazione Covid, perciò siamo convinti che questa offerta è buona e giusta. Fiduciosi? Siamo sempre fiduciosi, è normale che nelle trattative ci sono delle cose da chiarire , da risolvere, ma quando vuoi un giocatore e il giocatore vuole te, vogliamo concludere, questo è chiaro”.

Su Cristiano Ronaldo, Nedved ha ammesso: “Il pensiero è sempre uguale perché Ronaldo è un nostro giocatore, ha ancora un anno di contratto e siamo molto felici di averlo con noi. Ogni stagione ci ha garantito dei gol, anche tanti. È un giocatore di assoluto valore e ovviamente puntiamo su di lui”. Il futuro del fuoriclasse portoghese sembra quindi legato, almeno per un altro anno, alla Juventus. Difficilmente però i bianconeri rinnoveranno il suo contratto faraonico. Arrivato con l'obiettivo di portare a Torino la tanta ambita Champions League, l'ex Real Madrid ha "deluso aspettative". Nonostante le sue incredibili prestazioni, la squadra non è riuscita a vincere la coppa con le grandi orecchie, e al contrario ha perso anche il primato in Serie A. I numeri però parlano chiaro: CR7 rimane uno dei migliori attaccanti al mondo, e per un altro anno sarà ancora della Juventus.