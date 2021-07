LIVE – Juventus-Monza 1-0 (Ranocchia 13′)

Juventus e Monza si affronteranno per il trofeo Berlusconi

Dopo il trionfo degli Azzurri di Roberto Mancini a Wembley, finalmente torna il calcio giocato. Questa sera infatti, si affronteranno Juventus e Monza per il trofeo Berlusconi, pronte a scaldare i motori in attesa di iniziare a fare sul serio. Queste formazioni ufficiali delle due squadre.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Caldirola; Pereira, Brescianini, Barillà, Machin, Carlos Augusto; D’Alessandro, Gytkjaer. All. Stroppa.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Demiral, L. Pellegrini; Ranocchia, Ramsey, Rabiot; Kulusevski, Brighenti, Soulé. All. Allegri.

PRIMO TEMPO - Il primo pericolo si vede gia dopo 3 minuti e lo corre la Juve, grazie alla bella azione di Brescianini che prima lancia un compagno da solo davanti la porta, il quale si fa respingere la conclusione da Szczesny, poi sulla ribattuta seguente non riesce a spedire dentro da pochi passi. Ma al 13' minuto è la Juventus a passare in vantaggio, con una super conclusione dai 2t metri del giovane Ranocchia che, porta in vantaggio i suoi.