Juventus, gli appuntamenti dei calciatori bianconeri in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con gli appuntamenti dei calciatori bianconeri impegnati con le rispettive nazionali. Ecco il comunicato della Vecchia Signora sui match di oggi: "Chi scende in campo, oggi, 9 settembre 2023, della Juventus con le Nazionali? Giocheranno Italia e Stati Uniti.

Gli azzurri affronteranno, nella prima gara da commissario tecnico di Luciano Spalletti, la Macedonia del Nord; match valido per la qualificazione ai prossimi Europei, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Coinvolto Manuel Locatelli. Per gli Stati Uniti di McKennie e Weah è in programma, invece, un'amichevole.