Morata, ora o mai più: alla Juventus servono i gol del numero 9

La Juventus deve migliorare la propria fase offensiva ed è alla ricerca dei gol. Tutti si aspettano da Morata una reazione, ci riuscirà?

Un pareggio, una sconfitta, tre gol subiti e soltanto due segnati: il bilancio di inizio stagione della Juventus non è dei migliori. Ora sarà necessario invertire la rotta e cominciare a recuperare il terreno perso. In questo senso, la partita di sabato sera contro il Napoli di Luciano Spalletti sarà un crocevia importante. Allo stadio Maradona sarà necessario vincere, altrimenti i bianconeri potrebbero andare a -8 dal primo posto. Portare a casa il risultato contro il Napoli visto in campo nelle prime due giornate non sarà facile, ma la squadra di Massimiliano Allegri ha il dovere di provarci.

Gli obiettivi fondamentali sono due, blindare la difesa e migliorare l'attacco. E se per la difesa Max pensa a possibili novità di formazione, in attacco ci sarà bisogno del bomber, del numero nove. Cristiano Ronaldo, il principale terminale offensivo della Juventus nelle passate stagioni, ha lasciato l'Italia. Ora i bianconeri sono alla ricerca di gol e non possono che chiederli ad Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo in carriera non è mai stato un grande rapace d'area di rigore. La sua miglior stagione è stata quella 2016/17 quando con la maglia del Real Madrid segnò 15 gol in 26 presenze. Morata è infatti una punta centrale atipica, in grado di attaccare la profondità, creare spazi e fornire assist ai suoi compagni (ben 10 lo scorso anno).