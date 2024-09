Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è Savona dal 1′

La Juventus sfida il Napoli in una partita molto sentita e di importanza notevole. Di seguito le formazioni ufficiali.

Per la Juventus alle 18 ci sarà una sfida da sempre molta sentita. I bianconeri affrontano il Napoli, in una gara dai mille incroci, compreso quello di Conte, che da ex calciatore e allenatore della Vecchia Signora, torna allo Stadium da avversario. I piemontesi, guidati da Motta, si schierano con il 4-2-3-1, con Di Gregorio in porta ed il quartetto consolidato Savona-Bremer-Kalulu-Cambiaso in difesa. A centrocampo spazio a Locatelli e McKennie, pronti a supportare Nico, Koopmeiners e Yildiz, dietro a Dusan Vlahovic, unica punta. Dalla panchina Douglas Luiz, Weah e Mbangula. Per Conte formazione stravolta, visto che gli ospiti scendono in campo con il 4-3-3; Meret in porta, Buongiorno in difesa, McTominay a centrocampo e il tridente Kvara-Lukaku-Politano in avanti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

NAPOLI(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka, McTominay, Anguissa; Politano, Kvara, Lukaku. All. Conte

I convocati della Juve

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei convocati per la partita con il Napoli. Ecco il comunicato: “Per la Juventus di Thiago Motta la quinta giornata della Serie A 2024/2025 coincide con la gara casalinga all’Allianz Stadium contro il Napoli. Fischio d’inizio fissato per oggi, 21 settembre 2024, alle ore 18:00. Di seguito la lista dei convocati diramata dall’allenatore bianconero. JUVENTUS-NAPOLI, I CONVOCATI 1 Perin 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 15 Kalulu 16 McKennie 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 32 Cabal 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.