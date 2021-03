Juventus-Napoli, c’è la data del recupero: ma De Laurentiis chiede il rinvio

Dopo mesi di polemiche e dibattimenti, il recupero della terza giornata di campionato tra Juventus e Napoli, previsto per il 4 ottobre scorso, si dovrebbe disputare in data 17 marzo alle ore 18:45. Ancora non vi è nulla di ufficiale, ma stando a...

redazionejuvenews

Dopo mesi di polemiche e dibattimenti, il recupero della terza giornata di campionato tra Juventus e Napoli, previsto per il 4 ottobre scorso, si dovrebbe disputare in data 17 marzo alle ore 18:45. Ancora non vi è nulla di ufficiale, ma stando a quanto filtra dagli uffici della Lega di Serie A, si va in quella direzione. Lo slot per il recupero della sfida sarebbe stato trovato in seguito all'eliminazione dall'Europa League da parte del Napoli, per mano del modesto Granada, ma stando a quanto riferito da Il Mattino la data potrebbe subire un ulteriore slittamento.

Infatti, secondo il quotidiano napoletano, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, avrebbe avanzato formalmente avanzato alla Lega una sostanziale richiesta di non collocare il recupero contro la Juventus in data 17 marzo. Le ragioni risiedono nella volontà da parte del Napoli di non dover disputare nel corso di una settimana che vede i partenopei impegnati prima contro il Milan e poi contro la Roma. Nello stesso arco di tempo, la VecchiaSignora sfiderà prima il Cagliari e poi il Benevento, con nel mezzo proprio la sfida di andata contro gli azzurri.

Comunque, prima di fissare ufficialmente la data del recupero di Juventus-Napoli, le parti in causa sarebbero in attesa di capire se i bianconeri accederanno ai quarti di finale di ChampionsLeague, il ché potrebbe complicare ulteriormente dato il calendario fitto che i campioni d'Italia in carica si troverebbero ad affrontare nel corso del mese di aprile. Per ora, nulla di certo, in quanto si starebbe aspettando l'esito del match di ritorno tra i bianconeri ed il Porto, dopo la sfida di andata terminata 2-1 in favore dei lusitani. Ma vi è la forte sensazione che, in caso di passaggio del turno, la richiesta di De Laurentiis potrebbe venire formalmente respinta e che il recupero si disputi il 17 marzo.