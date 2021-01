Retroscena Supercoppa: De Laurentiis aveva chiesto il rinvio di Juve-Napoli

TORINO- Prosegue alla grande il 2021 della Juventus. Grazie alle reti messe a segno da Danilo, Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo, la squadra di Andrea Pirlo è riuscita ad avere la meglio del Sassuolo con il risultato di 3-1 (inutile il momentaneo pari di Defrel), centrando così il suo terzo successo consecutivo su tre gare giocate. E la classifica ora è certamente più serena, con i campioni d’Italia in carica al quarto posto solitario a -7 dal Milan capolista, a -4 dall’Inter avversaria di domenica prossima e a -1 dalla Roma. Nella giornata di oggi i bianconeri sono subito tornati ad allenarsi per preparare al meglio i prossimi impegni, a cominciare dalla gara di mercoledì sera contro il Genoa, che vedrà l’esordio in questa edizione della Coppa Italia. Dopo la gara con i rossoblù, come detto, ci sarà la sfida di San Siro con l’Inter e, poi, il 20 gennaio l’appuntamento in Supercoppa Italiana con il Napoli, che assegnerà il primo trofeo stagionale.

Una sfida, quella tra bianconeri e azzurri, che sarà molto attesa, specialmente dopo il caso derivato dalla partita che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 4 ottobre e che verrà recuperata a data da destinarsi. Stando a quanto riferito dalla radio campana Radio Punto Nuovo, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe provato a chiedere il rinvio della finale di Supercoppa Italiana al termine di questa annata calcistica. L'obiettivo del numero uno partenopeo era quello di poter contare sul sostegno dei tifosi sugli spalti, ma la risposta ricevuta è stata un no secco. Entrambe le squadre, infatti, potrebbero avere impegni importanti (finali di coppe europee) in futuro e, con un calendario già fitto di impegni, era impensabile un rinvio della Supercoppa Italiana che, così, si giocherà regolarmente il prossimo 20 gennaio al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.