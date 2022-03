Juventus Museum, i bianconeri annunciano alcune novità

La Juventus, attraverso un comunicato, ha reso note alcune novità sul museo di proprietà della squadra bianconera.

Ecco il comunicato della Juventus: "Lo Juventus Museum sarà aperto, straordinariamente perché di martedì, il 15 marzo, giornata di vigilia di Champions League. I tifosi e gli appassionati potranno pertanto regalarsi una visita nella casa della storia bianconera, dalle 10:30 alle 18; non solo: sono in programma anche gli Allianz Stadium Tour, in partenza alle 11, 12:30, 13, 14:30, 15. E non è questa l’unica novità di questo periodo per lo Juventus Museum che, dal giorno dopo, 16 marzo, giorno di Juve-Villarreal, inizierà a osservare l’orario estivo (che si protrarrà fino al 15 settembre). Dunque, apertura fino alle 19, nel weekend 19:30; cambiano anche gli orari degli Stadium Tour, che in questi mesi partiranno alle 11, 12:30, 14:45 e 16:15 e, in aggiunta, alle 17. Nel fine settimana, poi, ben undici tour in partenza al giorno dalle 11 (primo) alle 18 (ultimo). Tutte le info e i biglietti su Juventus Museum e Allianz Stadium Tour qui."