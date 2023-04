Juventus, nuovo record di visitatori per il museo dei bianconeri

Il sito ufficiale della Juventusha annunciato una splendida notizia per quanto riguarda il museo della Vecchia Signora. Il J Museum ha stabilito, nella giornata di ieri, un nuovo record di visitatori, battendo il record che resisteva dal 2017. Un successo raggiunto proprio nel giorno del ritorno allo Stadium di Alessandro Del Piero, in occasione della partita di campionato contro l'Hellas Verona, match vinto dai bianconeri per 1-0, grazie alla rete nel secondo tempo di Moise Kean.