Juve, l’iniziativa del club nella Giornata della Memoria

Oggi, 27 gennaio , si celebra la Giornata della Memoria , in cui si commemorano le vittime dell'Olocausto. Tra le tante iniziative della giornata, anche la società bianconera ha dato il suo contributo. Attraverso il sito ufficiale, la Juventus ha documentato la visita degli alunni del J|College al Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti e della Libertà.

Il comunicato: " La memoria della storia è quindi il solo modo per capire meglio il presente . Questo è il principio che ispira una ricorrenza fondamentale come la Giornata della Memoria , al fine di onorare la memoria delle vittime dell'Olocausto .

La responsabilizzazione delle giovani generazioni su temi come la comprensione di fenomeni come l’odio e la discriminazione è da sempre uno dei principali obiettivi di Juventus: ecco perché oggi, alunne e alunni delle classi prime e delle quinte del J|College si sono recate al Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti e della Libertà: un luogo non convenzionale che attraverso linguaggi espositivi originali e innovativi diffonde la memoria, la storia e i valori della Resistenza facendo riflettere sul presente.