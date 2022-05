Juventus, Muriel è un’occasione: i bianconeri studiano la trattativa

La Juventus è pronta a far partire il casting per l'attacco. Raspadori perde posizioni, Muriel nuovo nome sulla lista.

La Juventus, in attesa di concludere la stagione, sta già iniziando a lavorare per il prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero dovrà operare in tutti i reparti, con almeno un acquisto per ruolo. In attacco, anche numericamente, ci sarà bisogno di un nuovo innesto, considerando anche la cessione a parametro zero di Paulo Dybala, che tra poche settimane dirà addio alla Vecchia Signora. Proprio per questo motivo, i nomi sul taccuino sono tanti, da Raspadori a Zaniolo, da Di Maria a Gnabry. L'attaccante del Sassuolo fino a poche settimane fa era il favorito, ma le ultime dichiarazioni dell'ad dei neroverdi, Giovanni Carnevali, non fanno ben sperare: "Raspadori va alla Juventus? Non credo, spero che rimanga con noi. Mister Dionisi resta senza ombra di dubbio, è l’unico sicuro di rimanere. Vedremo: abbiamo qualche richiesta per i giocatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto".