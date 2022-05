Ultima di Dybala allo Stadium, le reazioni social per l’addio

Questa sera ci sarà l'ultima partita giocata allo Stadium da Paulo Dybala. Ecco le reazioni social per l'addio del numero 10 della Juventus.

Questa sera Paulo Dybala, nella sfida contro la Lazio, giocherà la sua ultima partita in casa con laJuventus. L'attaccante argentino infatti andrà via a zero al termine della stagione, come ormai è noto, dopo che la società bianconera ha deciso di non puntare su di lui e quindi non rinnovare il suo contratto dopo mesi di trattative. Ecco le reazioni sui social degli ex compagni di squadra e non solo: