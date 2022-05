Ultima di Chiellini allo Stadium, le reazioni social per l’addio

Questa sera ci sarà l'ultima partita giocata all'Allianz Stadium di Giorgio Chiellini. Ecco le reazioni social per l'addio del capitano.

Questa sera Giorgio Chiellini, nel match contro la Lazio, giocherà la sua ultima partita in casa con la Juventus. Il difensore italiano ha infatti già annunciato il suo addio alla casacca bianconera, per l'ex Livorno pronto già un posto in dirigenza. Ecco le reazioni su Instagram di alcuni calciatori che giocano o hanno giocato con il Campione d'Europa: