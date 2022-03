Morata: la Juventus continua a lavorare per il riscatto

Il calciatore spagnolo sta bene a Torino, e con l'arrivo di Dusan Vlahovic è ora libero di muoversi nella posizione che più preferisce senza sacrificarsi

AlvaroMorata aveva salutato la fine della sessione invernale di mercato con sollievo, rimanendo a vestire la maglia bianconera dietro le richieste di Allegri e della società, nonostante i giornali parlassero di un suo trasferimento, e consapevole del fatto di dover dimostrare tutto il suo valore: "Il mister e la società mi hanno detto che hanno tanta fiducia in me e questo è molto importante per me. Anche i tifosi... avevo bisogno anche di questo e sono molto contento. Alla fine penso che qualsiasi persona, in qualsiasi lavoro, in qualsiasi situazione della vita ha bisogno di sentirsi voluto e sentirsi importante. Ed è come mi sento adesso".