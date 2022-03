Mercato Juve / Colpo di scena improvviso: “Può arrivare subito a Torino!”

Il mercato in casa Juve non dorme davvero mai. Neanche quando la sessione dei trasferimenti è ufficialmente chiusa: ci sono sempre infatti notizie di calciomercato che riguardano la Juventus. Alcune, tra l'altro, sono anche molto grosse e importanti. E questo pare essere un momento chiave per diverse ragioni.

In primis, proprio in questi giorni andrà a definirsi il futuro di Paulo Dybala, il tema di mercato più scottante e spinoso in assoluto per la Juve. Ma c'è anche dell'altro che bolle in pentola.