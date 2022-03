Difesa, centrocampo e attacco: la Juve comincia a ragionare sul futuro

Il campionato non è ancora finito ma la Juve ha già cominciato a pensare alla prossima stagione. Quali sono le idee dei bianconeri?

Mancano dieci giornate al termine del campionato ma la dirigenza bianconera si è già messa al lavoro in vista della prossima stagione. Se da una parte la Juventus è in trattativa per i rinnovi di contratto (particolarmente spinosa la questione Dybala), dall'altra si pensa ad entrate e uscite. Gli acquisti di Locatelli, Zakaria e Vlahovic hanno migliorato molto la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma c'è ancora tanta strada da fare, in tutti i reparti. In difesa tutto dipenderà da Chiellini e Bonucci. Le due leggende italiane hanno ormai una certa età ed è giusto cominciare a pensare al futuro. La dirigenza ha già messo le mani su Gatti, miglior difensore della Serie B, ma non è assurdo pensare ad un altro innesto di livello che possa affiancare de Ligt. Da monitorare la situazione di Alex Sandro, ormai lontano parente del giocatore decisivo delle passate stagioni.