Ancora Morata: “De Ligt diventerà un fenomeno, Bonucci e Chiellini da clonare”

Lunga intervista del calciatore spagnolo della Juventus ai microfoni di DAZN, ai quali ha parlato della sua carriera e del futuro in bianconero

Il calciatore della Juventus Alvaro Morata ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN, ai quali ha palato della sua carriera e del futuro alla Juventus: "Fare tanti assist mi regala le stesse sensazioni dei gol. Per come gioca la Juve, o hai uno schema per l'attaccante centrale, o ti adatti alla squadra. Il mio ruolo per me è sempre stato da calciatore per fare gol, devo tornare in difesa, dare una mano, sporcarti per aiutare in uscita, per complicare l'avversario e la giocata. Ti assicuro che qualsiasi attaccante che fa 40-50 gol e non vince niente, cambierebbe per 15 gol e vittoria nelle coppe. Mi piace vincere e aiutare i compagni, vorrei fare più gol ma quando fai assist, anche se ti piace fare reti, è bello".