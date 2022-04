Juventus, ecco la quarta maglia: protagonisti Kobra e Adidas

La Juventus, con un comunicato, ha annunciato la nascita della nuova maglia, la quarta, creata da Eduardo Kobra.

Negli scorsi giorni c'erano state diverse notizie riguardo questa novità, ovvero la pubblicizzazione della quarta maglia della Juventus . Con un comunicato, il club bianconero, ha reso noto il kit che verrà utilizzato nella partita di domani pomeriggio contro il Bologna . Un'innovazione creata dall'artista Eduardo Kobra , con la collaborazione di Adidas, per una maglia destinata ad essere una novità, per colori e background. La divisa sarà anche utilizzata dalla Juventus Women, ma nelle prossime settimane, visto che al momento c'è la pausa nazionali, con le azzurre impegnate per ottenere la qualificazione al prossimo mondiale di categoria.

Ecco il comunicato del club bianconero: "La partita di sabato prossimo contro il Bologna all’Allianz Stadium e quella del primo maggio delle Juventus Women in Coppa Italia contro il Milan saranno eventi special ifin dall’ingresso in campo delle “bianconere” e dei “bianconeri”. Scritto fra virgolette, perché in queste due occasioni la Juve giocherà con una divisa che sarà una vera e propria coloratissima opera d’arte. Il Quarto Kit Juventus 2021/2022, come sempre powered by adidas, nasce infatti dalle idee, dalla visione e dall’arte di Eduardo Kobra, famosissimo street artist brasiliano. Un nome che ai più attenti dovrebbe dire qualcosa, perché proprio poche settimane fa lo abbiamo raccontato, nella bellissima iniziativa di cui si è resto protagonista in Brasile, dipingendo il murale della Juventus Academy di Perus, distretto a nord ovest di San Paolo (sua città natale)."