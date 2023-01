Juventus, il Monza ai raggi X: da C. Augusto a Pessina

La Juventusha pubblicato un approfondimento sulle peculiarità del Monza, prossima avversaria in campionato. Ecco la nota: "A distanza di dieci giorni dal match di Coppa Italia, la Juventus torna domani (ore 15) ad ospitare il Monza all’Allianz Stadium, questa volta in campionato. La squadra lombarda occupa dopo il girone d’andata il 13° posto con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. L’ALLENATORE: RAFFAELE PALLADINO Dal 13 settembre 2022 l’allenatore del Monza è Raffaele Palladino, che ha preso il posto in corsa di Giovanni Stroppa, esordendo sulla panchina brianzola proprio nella gara d’andata contro la Juventus, vinta dai biancorossi 1-0. Palladino ha un passato da giocatore con il club bianconero (nella foto sotto), prima nel Settore Giovanile e poi in Prima Squadra. Con quest’ultima totalizza 57 presenze segnando 10 reti, otto in Serie B e due in Serie A. Da quando Raffaele Palladino allena il Monza, la squadra brianzola è seconda per possesso palla medio in Serie A (56% contro il 62% del solo Napoli) e terza per minor numero di tiri subiti (137, meglio hanno fatto soltanto Fiorentina e Roma nel periodo).