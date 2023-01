Calciomercato Juventus / Che idea! Scambio in extremis con l’Atalanta

Abbiamo visto tutti di cosa è capace Angel Di Maria quando sta bene. Peccato che i tifosi della Juventus abbiamo potuto ammirare le doti dell'argentino poche volte in stagione, per via dei numerosi infortuni occorsi al Fideo. Il destino del campione del mondo pare segnato. Al termine della stagione dovrebbe tornare in patria per chiudere la carriere nel Rosario Central. Ecco allora che la Juve deve pensare in fretta ad un degno sostituto, il cui arrivo potrebbe essere anticipato alla finestra di gennaio. Le ultime notizie parlano di un possibile scambio con l'Atalanta<<<