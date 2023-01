Allegri: “Tornano Pogba e Vlahovic, out Chiesa. Su McKennie…”

Il tecnico bianconero Allegri parla per presentare la sfida in programma domani contro i biancorossi all'Allianz Stadium.

La Juventus scenderà in campo domani pomeriggio alle 15 contro il Monza , ospite tra le mura dell'Allianz Stadium. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa.

Domani saranno a disposizione, Chiesa sarà out per un affaticamento, una roba lieve. Cuadrado non sarà disponibile, per Bonucci ci vorrà ancora più tempo.