Juventus-Monza, le formazioni ufficiali: torna Kolo Muani dal 1′

La Juventus sfida il Monza in una partita sulla carta semplice, ma da aggredire per portare punti. Di seguito la formazioni ufficiali.

La Juventus, nella trentaquattresima giornata di campionato, affronta il Monza, in una sfida sulla carta facile, che nasconde tante insidie. I bianconeri hanno bisogno di fare punti, considerando che la lotta Champions è sempre più complicata, con tante squadre pronte a dare battaglie per un posto nella coppe europee, e l’ultima sconfitta contro il Parma non ha aiutato l’ambiente bianconero. Gli ospiti, invece, sono praticamente ad un passo dalla retrocessione, ma ci tengono a fare bella figura in una sfida difficile. I padroni di casa si schierano con il solito 3-4-2-1, con Di Gregorio in porta, e Kelly-Veiga-Kalulu in difesa. A centrocampo spazio a McKennie e Cambiaso sulle corsie, con Locatelli e Thuram in mezzo. Dietro la punta c’è Nico, con il recuperato Yildiz al suo fianco. Come punta ritorna Kolo Muani al posto di Vlahovic infortunato. Gli ospiti confermato il 3-5-2, con Caldirola, Pereira e Palacios in difesa, Zeroli, Akpa Akpro e Bianco a centrocampo e il duo Caprari-Mota in avanti, supportati sulle corsie da Birindelli e Kyriakoupoulos.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS(3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

MONZA(3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Zeroli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakoupoulos; Mota, Caprari. All. Nesta