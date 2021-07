Juventus-Monza, Brescianini: “Incontrare Ronaldo sarà un sogno”

Sabato si giocherà il Trofeo Berlusconi tra Juventus e Monza. Il centrocampista Brescianini è stato intervistato in vista della partita.

Dopo la prima amichevole di settimana scorsa contro il Cesena , la Juventus è subito pronta ad affrontare il prossimo avversario. Sabato 31 luglio i bianconeri scenderanno in campo contro il Monza, per il ritorno del Trofeo Berlusconi. A differenza che nella partita contro il Cesena, Massimiliano Allegri avrà a disposizione quasi tutti i giocatori. La maggior parte dei calciatori che erano ancora in vacanza dopo gli impegni con le varie nazionali sono infatti tornati oggi alla Continassa. Gli unici ad avere ancora qualche giorno di riposo sono i giocatori italiani, gli unici ad essere arrivati fino in fondo all'Europeo (e ad averlo vinto).

Ma i campioni saranno in campo? Difficile saperlo. Con molta probabilità Max Allegri potrebbe decidere di non far partire titolare i giocatori arrivati a Torino oggi, che avranno soltanto una settimana di allenamenti sulle gambe. Questo non vuol dire che quei calciatori non possano entrare a gara in corso. Al contrario questa partita potrebbe essere un test molto interessante, utile al nuovo allenatore per valutare con attenzione tutta la rosa. Gli occhi saranno puntanti ancora una volta sui giovani bianconeri, che vorranno dare il loro massimo per convincere il tecnico. Da valutare le condizioni di Paulo Dybala, che poco prima della partita contro il Cesena ha rimediato un lieve infortunio in allenamento. L'argentino potrebbe anche riprendersi in tempo ma difficilmente sarà rischiato per un'amichevole.