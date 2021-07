Juventus – Cesena 3 a 1: De Winter apre la stagione bianconera

Finisce la prima amichevole targata Allegri bis. La Juventus vince agevolemente 3 a 1 contro il Cesena, in gol De Winter, McKennie e Soule.

Inizia nel migliore dei modi la stagione della nuova Juventus di Massimiliano Allegri, che vince 3 a 1 contro il Cesena. Nonostante una formazione rivisitata a causa delle molte assenze, i bianconeri passano subito in vantaggio con un gol del giovane terzino classe 2002 De Winter, prima marcatore dell'Allegri bis. Tantissimi giovani in campo tra le fila bianconere, ma sono assenti Fagioli, Frabotta e Di Pardo, out per motivi disciplinari. Prima di poter fare valutazioni sulla squadra sarà necessario aspettare il ritorno dei titolari ancora in vacanza e un avversario di livello più alto. Nonostante questo vincere non fa mai male e non può che migliorare l'umore in casa Juventus.