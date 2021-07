Juventus – Problemi muscolari per Dybala: salterà il Cesena

Affaticamento muscolare per Paulo Dybala: l'attaccante argentino salterà la prima amichevole stagionale della Juventus contro il Cesena.

Questa la nota presente sul sito ufficiale del club: "I bianconeri sono scesi in campo nel pomeriggio al Training Center per continuare la preparazione, in vista del primo impegno in amichevole, sabato contro il Cesena. Si è trattato di una seduta essenzialmente atletica e di scarico, per la maggior parte del gruppo, mentre alcuni bianconeri hanno svolto esercitazioni tecniche con la palla. Domani si torna al doppio appuntamento, mattino e pomeriggio. Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo riferiti al termine dell’allenamento di ieri".