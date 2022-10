Juventus, le parole di Montero e Hasa dopo il successo in Youth League

Paolo Montero e Louis Hasa, rispettivamente allenatore e calciatore della JuventusU19, hanno rilasciato delle dichiarazioni dopo l'affermazione in Youth League contro il Maccabi Haifa. Ecco le parole del mister: "Oggi sono arrivati i tre punti, importanti per continuare a lottare per l'obiettivo che ci siamo dati. Noi siamo qui per aiutare i ragazzi perché da qui devono fare il salto di qualità e bisogna saper affrontare certe partite sempre con la giusta modalità.