Youth League, oggi la sfida al Maccabi Haifa: il focus sugli avversari

Domani ci sarà la partita di Champions League tra Juventus e Maccabi, ma oggi toccherà alle formazioni Under 19 affrontarsi in Youth League

redazionejuvenews

Domani ci sarà la sfida tra Juventuse Maccabi Haifa. Oggi invece andrà in scena la partita di Youth League tra le due formazioni Under 19. Il club bianconero, sul proprio sito ufficiale ha pubblicato il focus sugli avversari: "Siamo arrivati al giro di boa della fase a gironi di Youth League. Oggi, martedì 4 ottobre, alle ore 14:00 la Juventus Under 19 scenderà in campo per affrontare il Maccabi Haifa nel match valevole per la terza giornata del Gruppo H.

Una gara da vincere assolutamente per scavalcare in classifica gli israeliani, attualmente al secondo posto, e soprattutto per trovare la prima vittoria stagionale in Europa.

Una gara che potrete seguire LIVE su Juventus TV.

IL MACCABI HAIFA

Gli israeliani attualmente occupano il secondo posto nel Gruppo H a quota 3 punti.

Successo all'esordio per i ragazzi allenati da Mister Mesaye Degu in Portogallo, sul campo del Benfica.

Nell'ultimo match disputato, invece, è arrivata una sonora sconfitta a domicilio per 5-0 contro il PSG.

L'unico gol segnato dal Maccabi Haifa in questa edizione della Youth League, fino a questo momento, porta la firma di Sapir Razon.

In patria gli israeliani, dopo 7 giornate di campionato, sono ancora imbattuti e primi in classifica in solitaria a quota 15 punti, frutto di 4 vittorie e 3 pareggi.

Arrivano a questo appuntamento dopo tre successi consecutivi nell'Elite Division Under 19.

L'ultima vittoria, in ordine temporale, è quella sul Maccabi Netanya: 1-2 in trasferta sabato 1 ottobre.

È la prima volta che si affrontano a livello giovanile Juventus e Maccabi Haifa".