Juventus, ritorno di fiamma per Milik: operazione in rampa di lancio

La Juventus è alla ricerca dell'attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic. Il nome di Milik potrebbe essere la soluzione giusta.

La Juventusè attivissima per il prossimo calciomercato. Il club bianconero ha diverse necessità, in più zone del campo, motivo per cui la Vecchia Signora si sta già portando avanti con il lavoro. Madama, dopo l'addio di Dybala e le possibili cessioni di Morata e Kean, dovrà per forza di cose intervenire sul mercato per acquistare un nuovo attaccante. I nomi sono tanti, ma al momento nessuna trattativa è entrata nel vivo. Infatti, fino a poco tempo fa il favorito era Giacomo Raspadori, ma la pista ultimamente si è molto raffreddata, anche a causa delle richieste dei neroverdi. L'ad del club emiliano, Giovanni Carnevali, nelle ultime settimane, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del classe 2000: "Raspadori è un ragazzo straordinario, intelligente e sempre disponibile verso gli altri. È l’ambassador del nostro progetto sociale Generazione S, è un 2000 che sa parlare alla sua generazione. Anche per questi motivi, Raspadori è l’ultimo giocatore del Sassuolo che vorrei cedere".