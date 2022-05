Juve, Corvino: “Sarà difficile fermare Vlahovic e Chiesa, grande coppia”

Intervistato da Tuttosport, il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato della coppia d'attacco della Juve Vlahovic-Chiesa

redazionejuvenews

Intervistato da Tuttosport, il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato della prossima Serie A: «Immagino una Serie A in cui saranno protagonisti non solo il Milan e l’Inter. Credo che ci saranno la Juve ed il Napoli, ma anche la Roma con la Lazio». La Juve punterà moltissimo su Vlahovic, bomber serbo scoperto proprio dall'ex direttore della Fiorentina: «Dusan è stato l’ultimo mio colpo nella Fiorentina. In quella squadra c’era un attacco con Vlahovic, Muriel, Chiesa e Simeone! Ora sto pensando a chi sarà il prossimo a Lecce, la mia Firenze del sud».

Dusan è ancora molto giovane, ma nonostante questo ha dimostrato grandi qualità. Alcuni fondamentali come la sponda e il colpo di testa lasciano a desiderare: quali sono i suoi margini di crescita? «Ma Dusan è ancora un 2000. La Juve a quelle condizioni ed al mercato di gennaio ha fatto un grosso affare. Come lo ha fatto la Fiorentina a cederlo a quelle condizioni contrattuali. La Juve se lo godrà per tantissimi anni. Vedrete che coppia Federico e Dusan! Da far invidia al mondo intero».

Il prossimo anno la Juve sta pensando ad un tridente da sogno con Chiesa, Vlahovic e un terzo attaccante: «E’ una grande coppia perché Vlahovic e Chiesa hanno caratteristiche diverse e vanno a completarsi. Immagino Federico sulla fascia oppure dietro Dusan: non sarà facile per nessuno fermarli. Peraltro a livello umano il feeling tra di loro è molto forte». Proprio loro ieri sono stati avvistati insieme a Montecarlo, dove sono andati a vedere il Gran Premio di Formula 1. Amicizia dentro e fuori dal campo, prove di alchimia in vista della prossima stagione che si spera sia quella della rinascita. La Juve dopo un'annata ripartirà da loro, punte di diamante dell'attacco bianconero. I tifosi non vedono l'ora di vederli insieme in campo. Lo spettacolo sembra assicurato.