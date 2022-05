Sissoko: “Stagione complicata, Osimhen perfetto come partner di Vlahovic”

Momo Sissoko, ex calciatore, ha analizzato la stagione della Juventus, parlando anche di Osimhen e Dybala.

Momo Sissoko , ex centrocampista della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando della Vecchia Signora. Ecco le sue parole sulla stagione del club piemontese, primo anno senza trofei dopo un decennio di trionfi: "E' stata una stagione un po' complicata perché la Juve è sempre abituata a vincere. Il calcio è così, le altre squadre hanno fatto dei grandi acquisti nella passata stagione e la Juve ha trovato delle difficoltà. Questo indubbiamente servirà anche per il futuro. Il prossimo anno la Juve conquisterà l'Italia e di questo ne sono convinto. Se arrivano entrambi sarà decisivo perché Di Maria ha delle qualità notevoli e si adatterà sicuramente al mondo Juve. Così come Pogba, che conosce già l'ambiente e sarà un ottimo colpo se venisse ufficializzato".

Su Dybalae Vlahovic: "Da tifoso della Juve spero che vada all'estero. Se lui si sente bene in Italia e ha la possibilità di restare sono contento per lui, ma è meglio che vada all'estero. Se andrà all'Inter, non so se si possa parlare di tradimento ma tra le due c'è una rivalità incredibile e dopo aver fatto 7 anni alla Juve è difficile pensare che vada li. Ripeto, spero che vada all'estero. E' un giocatore di qualità, è giovane e la Juve deve concentrare il progetto su di lui. Giocare alla Juve non è la stessa cosa che giocare per la Fiorentina, però io sono convinto che il prossimo anno sarà protagonista assoluto e segnerà una valanga di gol".