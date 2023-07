Juve-Milan, le reazioni social dopo la vittoria ai rigori: “Positive vibes”

Pinsoglio eletto 'man of the match', la Juve esulta per questa prima amichevole vinta contro il Milan per un antipasto di campionato

Dopo il 6-5 rimediato ai calci di rigori contro il Milan di Stefano Pioli, ecco le immagini del match e le reazioni social dei tifosi bianconeri . Dopo i primi 90’ la partita è terminata in parità ( 2-2 ), grazie ai gol di Danilo e Rugani per i bianconeri.

Tra i migliori Chiesa, Weah e Pinsoglio. L'ex viola ha quasi recuperato del tutto: per coronare la serata mancava solo un gol. Weah si è messo subito in mostra: il suo esordio supera la sufficienza. Per Pinsoglio -subentrato per l'infortunio di Perin- ottimo ritorno in campo: riesce a proteggere i pali con grande reattività ed attenzione.