Biasin rivela: “Lukaku ha da tempo scelto di andare alla Juventus”

Il giornalista torna a parlare della telenovela Lukaku e del suo comportamento. Ecco il suo commento

Dopo la delusione di Lautaro Martinez che alla Gazzetta dello Sport ha detto: "Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non mi ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni", l'affare Lukaku torna in auge.

Anche il giornalista Biasin è ritornato sul tema. Ecco le sue parole a Radio 24: "Probabilmente con Lukaku si sono arrabbiati più i dirigenti di Simone Inzaghi. Ognuno può prendere le proprie decisioni e andare dove vuole ma non al punto da modificare il piano mercato della squadra che sta facendo di tutto per riportarti a Milano. Se tu lo facevi sapere due o tre settimane prima probabilmente in questo momento l’Inter avrebbe già il suo attaccante. La verità è che non c’era un ballottaggio in corso, Lukaku non diceva di star valutando altre squadre. In realtà lui da tanto tempo ha scelto di andare alla Juvenuts."

E poi: "Massimiliano Allegri, che vuole quell’attaccante, legittimamente lo chiama, sapendo anche di poter rompere le scatole a un’avversaria forte. Se poi dall’altra parte trova terreno fertile allora ha fatto bingo. Lukaku è andato via perché Inzaghi non lo ha fatto giocare in finale? Questa cosa mi fa impazzire. Il piano intelligente del mister era: giochiamo con una squadra che è più forte di noi, dobbiamo resistere fino al 60′ e poi all’ora di gioco metto dentro il mio eroe Lukaku per risolvere la partita. E lui gli rimprovera questo? Poi è stato lui a sbagliare i gol, mica io"