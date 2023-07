Mercato Juve / Lukaku vede solo bianconero! E Donnarumma…

NEWS JUVE - Lukaku non ne vuole sapere né di Arabi né di Premier League. Lui oramai vede solo bianconero. La Juventus è il suo chiodo fisso e tutte le ultime indiscrezioni raccontano di come il calciatore non veda l'ora di arrivare alla Continassa. Ha voglia di tornare in campo e di sentirsi al centro del progetto. Quello che Allegri può dargli. Max, credere che BigRom possa davvero essere la giusta chiave per scardinare le difese della Serie A. Molto di più rispetto a Vlahovic, che infatti sembra destinato - prima o dopo - all'addio. Ma c'è di più.

Juventus Football Club tra Szczesny, Lukaku e Donnarumma

Secondo le ultime indiscrezioni che stanno circolando, la Juventus starebbe seriamente valutando l'ipotesi legata all'addio di Szczesny. A lui sta pensando il Bayern mentre i bianconeri chiedono 10-15 milioni di euro per lasciarlo partire. E chi arriverebbe al suo posto? Difficile dirlo. Di sicuro sembra esserci il fatto che non dispiaccia per niente il nome che porta a Donnarumma. Il calciatore del PSG avrebbe espresso - ma sono solo voci - la voglia di tornare in Serie A. Per questo motivo, la Juve avrebbe drizzato le orecchie e adesso starebbe valutando l'idea di tentare un affondo per garantirsi un portiere di primo livello. Una doppia operazione - quella legata a Lukaku e Donnarumma - che darebbe grande solidità e nuovo slancio al club bianconero. Ma per Giuntoli, non sarebbero queste le uniche operazioni: il dirigente bianconero sarebbe adesso vicino a chiudere altri colpi <<<