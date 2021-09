Pioli: “Juventus terzultima? C’è tempo per migliorare, noi siamo soddisfatti”

Al termine del match contro la Juventus, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è interevenuto in conferenza stampa

Il Milan pareggia all'Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri e riesce a portarsi a casa un prezioso punto. Risultato equo per quanto si è visto in campo, con il Milan che nonostante lo svantaggio non ha mai smesso di crederci, attaccando la porta avversaria con continuità. Al termine del match l'allenatore rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: “La squadra ha giocato per tutta la partita, abbiamo commesso una grande ingenuità sul loro gol. La squadra è cresciuta nel secondo tempo e nello sviluppo completo della partita la squadra ha fatto una grande gara. Milan difficile da battere? Sono d’accordo ma dobbiamo aggiungere anche la qualità della squadra. Nei momenti di difficoltà però sicuramente lo spirito ti aiuta, ci sono ancora tante situazioni in cui possiamo fare meglio ma anche tante in cui siamo già competitivi”.