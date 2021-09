Allegri: “Ho sbagliato i cambi, la responsabilità è mia. Sono molto arrabbiato”

L'allenatore bianconero ha parlato al termine del match

redazionejuvenews

Si è appena concluso il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan con il risultato di 1-1. Bianconeri che non riescono dunque a trovare la loro prima vittoria in campionato, nonostante un buon primo tempo chiuso in vantaggio grazie ad una bellissima rete di Alvaro Morata. La doccia gelata arriva a 15 minuti dal termine, quando Ante Rebic anticipa Rabiot e batte di testa l'incolpevole Szczesny, autore di un vero e proprio miracolo in chiusura di gara, con il quale tiene il risultato in salvo. Ad analizzare il match nel post partita è stato l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SULLA PARTITA - "Sono abbastanza arrabbiato per quello che è successo. La squadra ha fatto molto bene nel primo tempo ma poi siamo calati e abbiamo rischiato di perderla. Abbiamo perso quella pressione e quella determinazione che avevamo nei primi minuti, basta vedere come abbiamo preso gol con troppa sufficienza. Dobbiamo migliorare, nonostante la squadra abbia fatto un passo in avanti molto buono. Stasera era importante fare un risultato positivo perche il Milan in caso di vittoria ci avrebbe allontanato in ottica scudetto, invece cosi resta inalterato. Però questo recupero passa dagli ultimi 15 minuti e questo lo devono capire tutti, perche queste partite devono essere vinte per vincere il campionato.

SULLO SCUDETTO - "Non sposta nessun equilibrio nella forza e nella considerazione della Juventus. Bisogna apprendere che ci sono questo tipo di partite e devi essere tosto, devi essere cattivo, devi portare a casa il contrasto, devi giocare meglio e avere attenzione. La responsabilità è mia sui cambi e li ho sbagliati".

SU DYBALA - "Paolo è molto bravo nel pulire il gioco ma era in difficoltà e l'ho dovuto cambiare. La cosa che mi ha fatto arrabbiare sono stati gli ultimi 15 minuti e bisognava saper soffrire di piu e portare la partita a casa. Dobbiamo imparare dai nostri errori".

CALO DI ATTENZIONE - "Menomale che l'arbitro ha fischiato la fine sennò rischiavamo di perderla".

SUL MODULO - "Quando giochi, vai in vantaggio e arrivi fino a 15 minuti dalla fine senza subire tiri in porta non c'è molto da cambiare. Però se non miglioreremo difficilmente vinceremo il campionato".