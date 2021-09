Juventus-Milan sarà anche Locatelli contro Tonali: sfida a centrocampo

Juventus-Milan sarà anche la sfida a distanza tra Locatelli e Tonali, due dei centrocampisti più promettenti del panorama calcistico italiano

Juventus-Milan non è soltanto una delle partite più importanti della Serie A, non è soltanto un crocevia fondamentale per la stagione bianconera, ma è anche qualcosa in più. E' anche il duello a distanza tra Locatelli e Tonali , una sfida nella sfida tra due possibili futuri protagonisti del calcio italiano. Due storie tanto diverse quanto simili, unite da un fattore comune: un grandissimo talento.

Sandro Tonali, invece, in un certo senso ha fatto il percorso opposto, passando dal Brescia fino ad arrivare al Milan. In maglia rossonera, però, il centrocampista classe 2000 non è riuscito a mettere in mostra le sue qualità, un lontano parente del centrocampista visto a Brescia. Il Milan ha però deciso di non ripetere gli errori del passato e ha dato ancora fiducia a Tonali, che quest'anno è esploso. Domani i due centrocampisti si affronteranno, in una gara tanto importante per il presente quanto per il futuro. Sentiremo parlare di loro ancora a lungo, questo è poco ma sicuro.