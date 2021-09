Verso Juventus-Milan: alla scoperta dei nostri avversari

A poco più di 24 ore dall'inizio del big match tra Juventus e Milan, andiamo a scoprire i punti di forza del nostro prossimo avversario.

Mancano poco più di 24 ore al big match tra Juventus e Milan. Dopo un inizio di stagione decisamente deludente, la squadra di Massimiliano Allegri, attualmente a -8 dalla vetta, dovrà cominciare a recuperare il terreno perso sulle avversarie e per farlo dovrà vincere contro i rossoneri. Non sarà però una partita semplice, contro un avversario di altissimo livello. La squadra di Stefano Pioli è infatti prima a punteggio pieno , reduce da una sconfitta di misura in Champions League contro il fortissimo Liverpool. I bianconeri faranno di tutto per portare a casa il risultato. Andiamo alla scoperta dei punti di forza del prossimo avversario della Juventus.

Il Milan ha cominciato la stagione a mille, vincendo tutte e tre le prime partite di campionato, anche grazie alla sua ottima fase difensiva. I rossoneri infatti sono attualmente la miglior difesa della Serie A, con un solo gol subito. Il merito di questo traguardo va alla retroguardia della squadra di Pioli, capitanata da Kjaer, Tomori e Maignan. I due difensori centrali sono sembrati un vero e proprio muro per gli attacchi avversari, quasi insuperabili. Nelle poche occasioni in cui i centrali non sono riusciti a fermare i bomber avversari, a blindare la porta ci ha pensato il neo acquisto Maignan. Il portiere francese, arrivato in estate per sostituire Donnarumma, non ha fatto rimpiangere il numero uno della nazionale italiana, risultando decisivo in più di un occasione. Per lui anche due rigori parati in quattro partite.