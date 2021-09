Milan, ottima prestazione contro il Liverpool. Ora testa alla Juventus

Il Milan esce a testa alta dalla sconfitta in Champions League contro il Milan. Ottima prova per i rossoneri, ma ora testa alla Juventus.

redazionejuvenews

Il Milan torna in Champions League dopo ben sette anni e lo fa in un girone difficilissimo, contro Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Passare il turno non sarà affatto facile ma gli uomini di Stefano Pioli ce la metteranno tutta per rendere orgogliosi i propri tifosi. Ieri, nella prima partita della fase a gironi, i rossoneri hanno affrontato il Liverpool ad Anfield, storico stadio dei Reds. Il match si è concluso 3 a 2 in favore della squadra inglese, ma il Milan ne è uscito a testa alta, anzi altissima.

La maggior parte delle occasioni capitano nel primo tempo. Al 9' arriva il vantaggio del Liverpool, grazie ad un tiro di Alexander Arnold deviato in porta da Tomori. Pochi minuti più tardi i Reds guadagnano un calcio di rigore: Salah si presenta dagli undici metri, calcia e si fa ipnotizzare da Maignan, che tiene a galla il Milan. Nel finale del primo tempo i rossoneri si trasformano e nel giro di 5 minuti prima pareggiano grazie ad un gol di Rebic e poi vanno in vantaggio con Brahim Diaz. Nella seconda frazione di gioco il Liverpool riesce a pareggiare grazie ad un gol di Salah, che riscatta il rigore sbagliato, e poi si porta in vantaggio con un gran tiro da fuori di Henderson.

Ottima prestazione da parte dei ragazzi di Stefano Pioli, che dimostrano di non temere nessun avversario e di riuscire ad imporre il proprio gioco in qualunque contesto. Benissimo Maignan e la linea difensiva, che riesce a contenere al meglio gli attacchi avversari. Altrettanto bene l'attacco, che pur senza Ibrahimovic e Giroud, riesce comunque a impensierire la retroguardia avversaria e a segnare ben due gol. Ora i rossoneri cominceranno a pensare al prossimo incontro di campionato, contro la Juventus, ancora più consapevoli della propria forza. Se il Milan riuscisse a vincere, non solo rimarrebbe primo a pieni punti, ma farebbe sprofondare i bianconeri a -11 dalla vetta. Una situazione che la Juventus vorrà evitare a tutti i costi.