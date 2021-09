Milan, problemi fisici per Ibrahimovic: a rischio Champions e Juventus

Problemi fisici per Ibrahimovic, che rischia di saltare il match di Champions contro il Liverpool e quello in campionato contro la Juventus.

Dopo la bella vittoria per 3 a 0 contro il Malmoe in Champions League, per la Juventus è subito pronta a guardare avanti. L'obiettivo ora è cominciare a recuperare il terreno perso in campionato. I bianconeri sono infatti fermi ad un punto, a -8 dalle squadre prime in classifica. Una distanza ampia, ma non insormontabile. Sarà però fondamentale non perdere altri punti per strada, cominciando a vincere in campionato sin da subito. Il prossimo avversario non sarà dei più facili: la Juventus affronterà infatti il Milan di Stefano Pioli, primo in classifica a punteggio pieno.