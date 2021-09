Champions, non solo Juventus: i match delle altre squadre di Serie A

Non solo Juventus in Champions: pareggio per l'Atalanta contro il Villareal, mentre questa sera Inter e Milan affronteranno Real e Liverpoll

redazionejuvenews

La Champions League stagione 2021/22 è entrata nel vivo. Ieri sera si sono giocate le prime partite della fase a gironi, che hanno visto la Juventus vincitrice nel match fuori casa contro il Malmoe. Ma i bianconeri non sono l'unica squadra italiana a partecipare alla competizione europea. Ieri infatti, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha affrontato il Villareal, in un match combattuto fino all'ultimo, terminato con un pareggio per 2 a 2. Nonostante il risultato sarebbe potuto essere migliore, per i bergamaschi questo può comunque essere considerato un buon risultato. Per l'Atalanta in gol Freuler e Gosens.

Questa sera invece sarà il turno delle due squadre di Milano, Inter e Milan, impegnate rispettivamente contro Real Madrid e Liverpool. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi si prospetta un match particolarmente complesso. Le mura amiche di San Siro potrebbero influire positivamente sul risultato della partita, ma i Blancos rimangono pur sempre un'ottima squadra, anche se non più quella fenomenale di alcuni anni fa. L'Inter vorrà vincere a tutti i costi, per portare a casa tre punti fondamentali e per riscattare le brutte sconfitta dello scorso anno. I nerazzurri dovranno fare a meno di Stefano Sensi, fermato da un problema muscolare, mentre dovrebbero poter contare su Alessandro Bastoni, le cui condizioni sono in netto miglioramento.

I rossoneri, invece, affronteranno il Liverpooll allo stadio Anfiel, casa dei Reds. Anche per gli uomini di Stefano Pioli, prossimi avversari della Juventus, non sarà affatto una partita facile, contro una delle migliori squadre a livello europeo. Tantissimi campioni in campo, da Salah e Manè fino a Van Djik. Il Milan farà di tutto per vincere questa partita, la prima in Champions League dopo un lunghissimo periodo di tempo. Sicuramente mancherà l'esperienza in campo internazionale, ma i giovani rossoneri ce la metteranno tutta. Da capire se Zlatan Ibrahimovic, alle prese con dei problemi al tendine d'achille, sarà o meno della partita.